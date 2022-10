[L'instant tech] «Une vingtaine de start-up françaises peuvent être leaders dans la robotique chirurgicale», juge Benjamin Boutot de Medicen

L'Usine Nouvelle. - Comment la medtech, autrement dit les technologies du médical, transforment-elles la chirurgie?

Benjamin Boutot. - La chirurgie regroupe de multiples segments des medtechs. Il faut considérer la chirurgie comme un ensemble et pas seulement centrée sur la phase opératoire, ni même sur le bloc opératoire augmenté, qui s’appuie de plus en plus sur l’imagerie et la robotique pour des interventions mini-invasives. Il faut aussi inclure la phase pré-opératoire avec les outils de préparation, comme les scanners et IRM, et de simulation, comme les jumeaux numériques. Il y a également le suivi post-opératoire avec des outils numériques de suivi à domicile des patients ou des dispositifs connectés. Par produits, le segment le plus technique est celui des robots chirurgicaux. On trouve aussi des lunettes de réalité augmentée, des casques virtuels, ou encore les implants. Lesquels vont de simples dispositifs métalliques comme dans les prothèses de hanche, à des prothèses de plus en plus techniques et connectées, ou encore celles fabriquées à partir de biomatériaux.

Dans cet ensemble de technologiques, quelles sont les forces de la medtech française?

