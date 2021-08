[L'instant tech] "Une trentaine de start-up dans le monde travaillent sur la fusion nucléaire", estime Greg De Temmerman, directeur du think-tank Zenon Project

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © National Ignition Facility Le National Ignition Facility s'est rapproché du point d'ignition cet été, mais dans la course à la fusion atomique, les organismes publics doivent désormais faire face à la concurrence des start-up

L’Usine Nouvelle.- Mardi 17 août, le National Ignition Facility (NIF) a annoncé s’être rapproché comme jamais du seuil d’ignition de la fusion nucléaire via un système à confinement inertiel. Est-ce important ?

Greg De Temmerman.- Pour rappel, la fusion nucléaire consiste à transformer deux atomes légers (généralement des isotopes de l’hydrogène) en un atome plus lourd pour dégager de l’énergie. Pour cela, il faut chauffer un milieu à plus de 150 millions de degrés, ce qui nécessite énormément d’énergie. L’objectif est donc qu’un réacteur génère plus d’énergie qu’il n’en consomme. Jusqu’à présent, le record était détenu par le tokamak JET, en Angleterre, qui est parvenu à produire 70% de l’énergie injectée dans le plasma (le gaz très chaud). De son côté, le NIF a été mis en opération pour démontrer une autre technologie : la fusion inertielle. Celle-ci utilise des lasers très puissants qui chauffent une cible millimétrique pour provoquer la fusion. C’est une opération difficile, et les chercheurs sont parvenus cet été à dégager une énergie de fusion de l’ordre de 70% de celle induite par les lasers.

La France a fait le choix du confinement magnétique (via un tokamak) dans le cadre du projet ITER, qui se construit sur le site de Cadarache. Quels sont ses atouts par rapport au confinement inertiel ?

