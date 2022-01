[L'instant tech] Une prothèse de genou intelligente, un test bactériologique ultrarapide, une microbatterie… Le CEA débarque au CES de Las Vegas

Le Consumer Electronics Show (CES) ouvre ses portes mercredi 5 janvier à Las Vegas (Nevada). Prévu initialement pour durer jusqu’au 8 janvier, il s’arrêtera finalement un jour plus tôt, le 7 janvier, en raison de l'explosion des cas de Covid-19 et de l’avènement du variant Omicron. Les visiteurs pourront néanmoins retrouver quelque 1 200 exposants en présentiel, après une édition 2021 entièrement numérique. Sur le stand 60 655 de l’Eureka Park sera présent le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui présentera notamment trois innovations sorties de ses laboratoires ou soutenues par lui, dans les domaines de la médecine et de l’alimentation.