[L'instant tech] Une protéine humaine pour faire croître les rendements agricoles

Des plantes plus productives et plus résistantes. Une équipe de scientifiques chinois et américains, dont les travaux ont été publiés cet été dans la revue britannique Nature Biotechnology, fait état d'une hausse des rendements et une biomasse de riz et de pommes de terre d'environ 50%. Et ce, grâce à l'introduction d'un gène humain dans ces mêmes végétaux.