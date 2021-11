[L’instant tech] Une pépite tricolore mêle bactéries et eaux usées pour produire de l’hydrogène

Dès le début de l’aventure il y a cinq ans, lors de la création de l’entreprise Athéna Recherche et Innovation, l’objectif de Ludovic Briand était clair : « Faire de l’énergie à partir de déchets qui n’intéressent personne ». L’entrepreneur et son associé Romain Irague, docteur en microbiologie, ont d’abord tenté de produire du pétrole à partir de bactéries. « Mais elles n’en faisaient qu’à leur tête et produisaient de l’hydrogène, se souvient-il, amusé. C’était en 2018, au moment où Nicolas Hulot présentait le plan hydrogène. Finalement on s’est dit qu’on était dans le bon tempo. »