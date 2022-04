[L’instant tech] Une micro-usine pour faciliter la gestion des parcs d’imprimantes 3D

Elle avait été finaliste du prix de la start-up de l’édition 2021 du salon 3D Print. Alors que l'édition 2022 se tient à Lyon du 5 au 7 avril, la start-up bordelaise Handddle confirme son développement et annonce avoir équipé le pôle national de fabrication additive de l’armée de l’Air et de l’Espace. L’occasion de faire le point sur sa solution : une micro-usine permettant de garantir un environnement contrôlé et de surveiller et maîtriser plusieurs procédés d’impression simultanés.

« De plus en plus de parcs de machines d’impression 3D sont apparus dans des milieux différents, avec plusieurs marques et différents usages, présente Dylan Taleb, cofondateur et directeur opérationnel de l’entreprise. Cela pose une question d’organisation et de contrôle de la production. »

Un environnement identique partout dans le monde

