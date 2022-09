[L'instant tech] Un traitement simple et peu coûteux pour éliminer certains PFAS, véritables «polluants éternels»

A-t-on trouvé le talon d’Achille des polluants éternels? A en croire un article publié dans le prestigieux magazine Science début août, certaines de ces molécules ultra-résistantes auraient bien un point faible. L’équipe de scientifiques de l’université Northwestern, aux Etats-Unis, a présenté une méthode relativement simple et peu coûteuse pour détruire une partie des molécules rassemblées au sein de la grande famille des PFAS.

Cet acronyme désigne des milliers de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées que l’on retrouve dans une multitude de produits, de la high-tech aux emballages quotidiens en raison de leur résistance hors norme… Mais qui sont de plus en plus décriées, voire interdites, en raison de leur persistance et de leur dissémination dans les environnements, ainsi que des risques qu’elles posent pour la santé humaine. D'où la recherche de méthodes pour les éliminer à la source, ou les capter et les détruire une fois qu'elles sont relâchées dans l'environnement pour dépolluer les sites contaminés.

Des composés résistants aux traitements classiques

