[L'instant tech] «Un panneau solaire rembourse son empreinte carbone très rapidement», expose Nouha Gazbour du CEA-Ines

Nouha Gazbour est chercheuse au CEA-Ines, où elle développe avec son équipe des outils de modélisation pour estimer en amont de leur production l'empreinte carbone des différents types de panneaux solaires.

L’Usine Nouvelle. - Les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité verte. Pourquoi analyser leur empreinte environnementale?

Nouha Gazbour. - C’est une préoccupation assez récente de la filière, mais qui est beaucoup montée ces trois dernières années. Les entreprises et le gouvernement viennent régulièrement nous consulter, car face au changement climatique, il faut des solutions avec un bon impact environnemental global. Du point de vue du CO2, mais aussi de l’utilisation de ressources critiques, de la toxicité ou de l’usage des eaux… Or, si l’utilisation des panneaux solaires n’émet pas de CO2, leur fabrication et leur fin de vie, elle, peut être plus ou moins polluante. D’où la pertinence d’évaluer l’empreinte environnementale des futurs panneaux en amont de leur développement industriel.

Quelle est l’empreinte carbone d’un panneau?

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]