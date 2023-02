[L'instant tech] Un nouvel alliage prometteur pour faire avancer la fusion nucléaire

Brique par brique, la fusion nucléaire se rapproche de la réalité. Dans une étude publiée fin janvier, les scientifiques de l’Institut polytechnique et de l’université d'État de Virginie et du Laboratoire National du Nord-Ouest Pacifique (PNNL) ont étudié comment la résistance du tungstène pourrait être améliorée. L’idée des chercheurs américains : renforcer, au travers d’un alliage de nickel et de fer, la ductilité du tungstène, c’est-à-dire sa capacité à ne pas casser lorsqu’on lui applique une force. Cet alliage dit lourd, qui copie la structure, à l'échelle nanométrique, d'un coquillage, pourrait être utilisé dans les réacteurs de fusion nucléaire.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]