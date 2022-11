[L’instant tech] Un jumeau numérique pour fiabiliser l’impression 3D métallique arc-fil

Après trois ans et demi de recherche, l'IRT SystemX a conçu un jumeau numérique du procédé d'impression 3D métallique arc-fil, connu sous l'acronyme Waam. Ce projet, mené avec un consortium industriel, le Cetim et l'ENS Paris-Saclay, vise à accélérer le paramétrage des machines avant l'impression d'une pièce et à fiabiliser le procédé.