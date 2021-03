[L’instant tech] Un "cerveau quantique" pour remplacer les algorithmes d’apprentissage machine

Et si les réseaux de neurones passaient du logiciel… au matériel ? Des chercheurs de l’université de Radboud (Pays-Bas) ont développé un matériau quantique dont le comportement, basé sur un réseau d’atomes interconnectés, se rapproche de celui d’un cerveau. Le développement d’un "cerveau quantique" de ce type pourrait révolutionner l’intelligence artificielle.

Constitué d’un substrat de phosphore noir de l’épaisseur d’un atome sur lequel sont disposés des atomes uniques de cobalt – les neurones – le système s’est révélé capable de stocker et de traiter de l’information de la même manière qu’un réseau de neurones vivants. Plus surprenant : il a montré des capacités d’adaptation. Le tout, sans recours à un logiciel et avec une meilleure efficacité énergétique qu’un système d’intelligence artificielle (IA) conventionnel.

"Il a appris tout seul"

