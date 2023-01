[L’instant tech] Un aimant de 10 tonnes pour étudier la structure de la matière

5 mètres de haut, 2 mètres de diamètre et près de 10 tonnes. Les dimensions de l’aimant supraconducteur installé à l’Université de Lille (Nord) sont impressionnantes. C'est la pièce maîtresse d’un tout nouveau spectromètre à résonance magnétique nucléaire (RMN) : un équipement de dernière génération (il n'en existe que trois au monde) qui sert à étudier la structure des molécules et matériaux, ainsi que le comportement des atomes qui les composent. Porté par le CNRS et l’Université de Lille, le projet servira à des recherches académiques, mais aussi industrielles.

Un champ magnétique de 28 teslas

«Un spectromètre RMN est basé sur le même principe que l’IRM utilisé pour le diagnostic médical. Mais au lieu de faire des images du corps, il permet de regarder la structure de la matière à l’échelle des atomes», explique Olivier Lafon, responsable scientifique du spectromètre et chercheur à l’unité de catalyse et de chimie du solide. Et pour étudier le comportement des atomes, il faut regarder leurs noyaux qui ont des propriétés magnétiques... D’où l’utilisation d’un aimant.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]