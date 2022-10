[L'instant tech] Trois pistes pour rendre la climatisation plus écologique

De plus en plus achetés, mais de plus en plus critiqués. Alors que les années les plus chaudes se succèdent, les climatiseurs voient leurs ventes exploser. D’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 2,1 milliards de climatiseurs sont installés dans le monde aujourd’hui ; un chiffre qui pourrait grimper à 5,6 milliards en 2050. Mais s'ils servent à mieux supporter le réchauffement climatique, ils participent aussi à l'entretenir.

