[L’instant tech] Tout comprendre à SAF, le nouveau procédé d’impression 3D de Stratasys pour la grande série

Un nouveau procédé arrive sur le marché de l’impression 3D. Le fabricant de machines israélo-américain Stratasys a présenté, le 24 mars, une technologie pour répondre aux besoins de répétabilité et de cadence de la production de série, qui se veut compatible avec une large gamme de polymères. Nommé "selective absorption fusion" (SAF), le procédé est issu de travaux de recherches et a fait l’objet, en 2016, de la création d’une entreprise dédiée : Xaar 3D, cofondée par Stratasys et le spécialiste britannique de l’impression inkjet Xaar.