[L’instant tech] Soutenue par EDF et Vicat, la start-up Carbon8 valorise le CO2 et les cendres des usines

L’équation est belle. Avec un peu de doigté et des installations de la taille de quelques conteneurs, il serait possible de transformer deux déchets classiques des activités industrielles – le CO2 et les résidus issus de l’incinération de combustibles ou de déchets – en granulats valorisables. C’est le pari de la start-up britannique Carbon8, qui a annoncé le 15 juin avoir bouclé un tour de table à hauteur de 5,79 millions d’euros pour développer sa technologie de minéralisation du carbone. Deux entreprises françaises, l’énergéticien EDF et le cimentier Vicat, apportent 80% de la somme. Le fruit des bonnes performances d’un premier démonstrateur commercial, installé par la start-up en septembre 2020 dans une usine de Vicat à Montalieu-Vercieu, en Isère.

Un process inspiré de la minéralisation

