[L'instant tech] «Si l'Europe n'est pas volontariste, la Chine prendra tout le marché photovoltaïque», alerte l'Académie des technologies

L'Usine Nouvelle. - L’Europe a été un acteur industriel significatif de la production de panneaux photovoltaïques, mais, en 2021, elle ne représentait plus que 0,9% de la production mondiale, dominée aujourd’hui par la Chine (80%) et l’Asie du Sud-est. Comment expliquer un tel déclin?

Jean-Pierre Chevalier. - A partir de 2010, la production européenne a cessé d’augmenter, l’Europe sous-estimant ses besoins en électricité bas-carbone, notamment sur le plan industriel. Dans le même temps, les Chinois ont fait preuve d’une redoutable planification, comme pour les batteries électriques. Au cours des dix dernières années, ils ont investi 50 milliards de dollars, soit 10 fois les investissements européens, ont créé 300 000 emplois dans le secteur et maîtrisent aujourd’hui complètement la chaîne de production. En France, on en est encore à opposer différentes formes de production d’électricité, comme si on avait le choix! L’heure n’est plus à l’hésitation, il faut développer toutes les sources d’électricité possibles, sinon on risque de se retrouver dans une situation très délicate dans laquelle les citoyens ne comprendront pas pourquoi l’énergie coûte si cher.

Quelles sont les perspectives de développement de l’industrie?

[...]