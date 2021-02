[L'instant tech] Samsung intègre le traitement d’intelligence artificielle directement dans la mémoire

Assurer le traitement des données au sein même de la mémoire sans avoir à les déplacer. Une première mondiale réalisée par Samsung Electronics avec une mémoire à large bande intégrant les fonctions d’un processeur d'intelligence artificielle. Cette nouvelle architecture de traitement en mémoire (PIM pour Processing in memory) apporte la puissance de calcul de l’IA dans une mémoire haute performance, pour accélérer le traitement à grande échelle dans les centres de données, les supercalculateurs ou les applications mobiles.

Goulots d'étranglement

«Notre composant révolutionnaire est la première solution PIM programmable conçue pour diverses charges de calcul basées sur l'IA telles que le calcul à hautes performances, la formation et l'inférence, revendique Kwangil Park, vice-président senior de la planification des produits de mémoire chez Samsung Electronics. Nous prévoyons de tirer parti de cette avancée en collaborant davantage avec les fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle pour des applications encore plus avancées alimentées par des systèmes PIM.»

La plupart des systèmes informatiques actuels sont basés sur l’architecture de calcul von Neumann, qui utilise un processeur et de la mémoire séparés pour exécuter des millions de tâches complexes de traitement de données. Cette approche de traitement séquentiel nécessite que les données soient déplacées constamment dans les deux sens, ce qui entraîne des goulots d'étranglement ralentissant le système, en particulier lors de la gestion de volumes de données croissants, au même temps qu’une augmentation de la consommation de courant.

Pas de modifications matérielles ou logicielles

L’architecture de calcul PIM apporte la puissance de traitement directement à l'endroit où les données sont stockées en plaçant un moteur d’IA au cœur de la mémoire Dram à l'intérieur de chaque banque de stockage (une sous-unité de stockage) pour un traitement parallèle minimisant le mouvement des données. Selon Samsung Electronics, elle peut fournir plus de deux fois les performances du système traditionnel tout en réduisant la consommation d'énergie par plus de 70%. Cette technologie offre en plus l’avantage de ne pas nécessiter des modifications matérielles ou logicielles, ce qui permet son intégration plus rapide dans les systèmes existants.

Le géant coréen de l’électronique, numéro un mondial des puces mémoires, prévoit de dévoiler les détails de cette innovation dans une communication à la conférence virtuelle internationale des circuits à semi-conducteurs (ISSCC) qui se tientjusqu'au 22 février 2021. Sa technologie est actuellement en test dans les accélérateurs d'IA de ses principaux partenaires, et les validations des résultats sont attendues au cours du premier semestre de cette année.