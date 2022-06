[L'instant tech] Robot-chien, drones, exosquelettes… Comment les technologies visent à faciliter la maintenance à la RATP

A la station du RER A de Saint-Maur-Créteil, les passants qui descendent du quai ne remarquent pas la discrète porte du bas du grand escalier blanc. Derrière, on découvre un tout autre endroit, sans lumière du jour, couvert de béton rugueux et veiné de fils électriques et de tuyaux. « C’est ici qu’opèrent nos agents de maintenance », explique Côme Berbain, directeur de l’innovation à la RATP. La pièce est un long couloir, assez large pour marcher à trois de front mais trop bas pour se tenir debout !

Pour traquer les « désordres structurels » comme les fissures ou les éclats de béton, les agents doivent inspecter 34 000 ouvrages du réseau au minimum un fois tous les cinq ans. Dans la plupart d'entre eux, la hauteur du plafond n’excède pas 1,40 mètre, contraignant à œuvrer pendant des heures le dos courbé. Un quotidien que les nouvelles technologies, dans lesquelles investit la RATP, pourrait prochainement bouleverser.

Le robot-chien, meilleur ami de la maintenance

