[L’instant tech] Réseau, matériaux, sûreté… Les secteurs où EDF veut tirer profit du calcul quantique

« En 2019, une petite équipe réfléchissait à quoi pourraient servir les qubits et les calculateurs quantiques au sein d’EDF », se remémore Marc Porcheron, qui dirige depuis les travaux du groupe sur le sujet, avec une équipe d'une vingtaine de personnes. «Trois ans plus tard, nous sommes assez contents de voir que nous avons identifié un certain nombre de cas d’usages s’appliquant aux métiers d’EDF», résume-t-il. Une conférence organisée le 31 mai dans le centre de R&D de l’énergéticien, l’EDF Lab, à Palaiseau (Essonne), permet de faire le point.

Comble, l’auditorium qui accueille l’événement rassemble « des physiciens et scientifiques de renom auprès de grands industriels de la cosmétique, de l’aéronautique ou encore de l’énergie », égrène Joseph Mickael, membre de l’équipe quantique d’EDF. Les trois doctorants en physique quantique qu’héberge l’industriel sont notamment venus présenter leurs travaux. Donnant à voir où il cherche à profiter des bénéfices du calcul quantique, de l’optimisation du réseau à l’étude des matériaux, en passant par l’anticipation de pannes.

Améliorer la gestion du réseau

