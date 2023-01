[L'instant tech] Reproduire des météorites en laboratoire, nouvelle voie pour se libérer de la dépendance aux terres rares

Les aimants à base de terres rares seront-ils bientôt remplacés par un matériau qui n’existe pas à l'état naturel sur notre planète ? C’est la promesse que charrie la tétrataénite de synthèse. Une structure rare à base de fer et de nickel aux propriétés magnétiques prometteuses, mais qu’on ne retrouvait jusqu'à peu qu’au sein de certaines météorites opportunément tombées sur Terre. Fin 2022, deux équipes – l’une à l’université Northeastern de Boston, aux Etats-Unis, l’autre à l’université Cambridge, au Royaume-Uni – ont annoncé avoir mis au point des recettes simples pour le fabriquer en laboratoire.

De quoi faire miroiter l’idée d’une production de substituts de terres rares, alors que la Chine a une mainmise forte sur l’extraction et le raffinage de ces éléments métalliques, dont les propriétés électro-magnétiques et lumineuses en font des matériaux indispensables aux aimants permanents et donc à de nombreuses technologies de pointe. De nombreux points scientifiques et économiques doivent cependant encore être défrichés avant toute production industrielle.

Un monopole chinois

