[L’instant tech] Renault et le CEA dévoilent un chargeur embarqué bidirectionnel nouvelle génération

Et si vous pouviez vous faire de l’argent en revendant ou en utilisant l’énergie stockée dans la batterie de votre voiture électrique lorsque le coût de l’électricité est élevé? Renault et le CEA ont dévoilé, lundi 16 janvier, une nouvelle génération de chargeur embarqué bidirectionnel protégée par 11 brevets. Celle-ci se veut plus efficace, plus compacte et plus légère en vue de favoriser les usages du vehicle-to-grid (V2G), où les batteries en charge peuvent injecter de l'électricité sur le réseau.

Un meilleur rendement

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]