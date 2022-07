[L’instant tech] Quels champs d’application aux travaux d’Hugo Duminil-Copin, nouvelle médaille Fields?

La question des possibles applications de ses travaux n’est pas de celles qui l’enthousiasment. En conférence de presse mardi 5 juillet, jour où le mathématicien a reçu avec trois autres lauréats la médaille Fields – la plus prestigieuse des distinctions dans le domaine – Hugo Duminil-Copin élude la question. « Parmi les chercheurs, il y a ceux, comme moi, qui ne sont bons qu’à créer des idées, estime le professeur permanent à l’Institut des hautes études scientifiques (IHES), sur le plateau de Paris-Saclay, et chercheur associé à la Faculté des sciences de l’Université de Genève. [...] Je pense à des choses auxquelles les autres ne pensent pas forcément. Par contre, une chose dans laquelle je ne suis pas doué, c’est de transférer, de convertir ces idées en quelque chose de plus concret, technologique ou plus appliqué. Il y a des gens dont c’est le métier, le don. […] Des gens qui sauront les transformer. Il faut juste être un peu patient pour savoir où on ira avec tout ça. »

Tout ça, ce sont notamment ses travaux sur les changements de comportements de la matière, en s’appuyant sur les probabilités, ici appliquées à la physique statistique. Et si l’exercice de les projeter dans un champ d’application est périlleux, il n’est pas impossible. C’est Sylvie Retailleau, nouvelle ministre de la Recherche et ancienne présidente de l’Université Paris-Saclay – au sein de laquelle Hugo Duminil-Copin avait fait son master, à sa sortie de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm – qui s’y est prêté.

Des matériaux magnétiques …

