[L'instant tech] Qu’est-ce que le «Merge», la grande mue d’Ethereum en cryptomonnaie sobre en énergie?

Diminuer sa consommation d’électricité de 99,95%! Le résultat anticipé du «Merge», la grande mise à jour réalisée par le réseau blockchain Ethereum jeudi 15 septembre, un peu avant 9 heures du matin, a de quoi faire pâlir d’envie n’importe quel industriel. S'il est trop tôt pour en confirmer le bilan, l'opération devrait permettre à la blockchain de s'afficher en vert et de redorer l'image de la cryptomonnaie ether qui, comme le bitcoin, consomme de grandes quantités d'électricité pour fonctionner.

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.