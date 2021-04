[L'instant tech] Produit par des bactéries, ce plastique embarque avec Thomas Pesquet pour l’espace

15 jours gratuits et sans engagement

Dans le contenant en plastique recouvert de tissu, un instrument de mesure expérimental, des madeleines, du pain d’épice... Le 22 avril, cette boîte accompagnera Thomas Pesquet à bord de la capsule Crew Dragon de Space X. L’emballage, conçu par le CNES dans le cadre de la mission Alpha, est moins ordinaire qu’il n’y paraît. Ses parois alvéolaires ont été imprimées avec du polyhydroxyalcanoate (PHA), un bioplastique qui a l’avantage d’être biodégradable en conditions de compostage domestique et d'être assimilable par les micro-organismes par hydrolyse enzymatique. Le matériau a été retenu par ComposiTIC, plate-forme de transfert technologique située à Ploemeur (Morbihan), et l'Université Bretagne Sud, pour répondre à la demande du groupe agroalimentaire Henaff et de la structure "Innovons à 360°".