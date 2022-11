[L’instant tech] Pourquoi Valeo et TotalEnergies misent sur le refroidissement par immersion des batteries pour l'automobile

Pour innover dans le véhicule électrique, Valeo travaille avec… TotalEnergies. Fin octobre, l’équipementier automobile et le géant pétrolier en voie de diversification ont présenté un partenariat dans le refroidissement des batteries. Le protocole d’accord vise à utiliser un fluide diélectrique de très haute performance au sein de véhicules particuliers pour en doper l’efficacité. Les promesses sont immenses. En plus de diminuer l’empreinte carbone du véhicule électrique et d’améliorer la densité énergétique et la durée de vie des batteries, cette technologie est présentée comme une «solution absolue» d’un point de vue sécurité.

Transformer le refroidissement des batteries

[...]