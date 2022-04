Difficile de voir, et encore plus de montrer, ce qu’il se passe réellement dans le sous-sol. C’est pourtant ce que veut faire TotalEnergies dans le cadre du projet Makutu (ou « magicien », en maori) qu’il porte avec l’Inria et l’université de Pau et des pays de l’Adour. Début avril, le groupe pétrolier et l’institut de recherche en numérique et mathématiques ont officiellement lancé une équipe commune portant sur « la simulation numérique de la propagation d’ondes sismiques pour le suivi du stockage de CO2 ». Soit un ensemble de technologies de calcul et de modélisation ultra-complexes, qui devraient permettre à TotalEnergies de mieux connaître le comportement du CO2 injecté et stocké en sous-sol. Le géant français a fait du captage et stockage de carbone (CCS) l’un des piliers de sa stratégie pour les années à venir, alors que son potentiel comme son acceptabilité sociale ne sont pas encore garantis.

Retracer les mouvements souterrains

[...]