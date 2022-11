[L'instant tech] Pourquoi Safran croit dur comme fer aux composites céramiques

Jusque-là très discrets, ils pourraient opérer une percée fracassante. Ils? Les matériaux composites à matrice céramique (CMC), que Safran espère déployer dans les moteurs des futurs grands programmes aéronautiques. Après plusieurs années de travaux et d’essais, l’industriel mise sur une première intégration dans le développement d’un moteur entre 2023 et 2024. «Plus légers et plus résistants aux hautes températures que les alliages métalliques, ces matériaux pourraient réduire de 6% la consommation de carburant s’ils étaient pleinement déployés», assure Marc Montaudon, directeur général de Safran Ceramics.

