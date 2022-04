[L'instant tech] Pourquoi les roboticiens Cybernetix et Notilo Plus collaborent dans l’inspection sous-marine

A en croire les deux protagonistes, l’alliance était parfaite pour se positionner sur un marché en croissance. Depuis près d’un an, la PME spécialiste des robots hostiles Cybernetix (filiale de Technip) et la jeune pousse marseillaise de drones sous-marins Notilo Plus, fondée en 2016, collaborent dans les solutions d’inspection offshore. Un moyen pour le premier de proposer les briques technologiques d’une jeune pousse innovante au sein de son catalogue... Et pour le second – qui a fait évoluer son offre de la plongée de loisir vers l’inspection d’actifs industriels sous-marins – de gagner en maturité et en légitimité pour se positionner sur ce marché compliqué.

Inspection sous-marine

[...]