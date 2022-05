[L’instant tech] Pourquoi les batteries à anodes au silicium intéressent-elles tant start-up et grands groupes?

L’introduction d’anodes en silicium sera-t-elle le prochain saut technologique dans les batteries lithium-ion? A voir les investissements et les entrées en bourse qui se succèdent, les constructeurs automobiles y croient. Le 4 mai, le géant allemand Porsche menait un tour d’investissement à hauteur de 400 millions de dollars (près de 385 millions d’euros) pour permettre à la start-up américaine Group14 d’industrialiser son produit. Une semaine après, la pépite Amprius Technologies – qui développe une technologie similaire – annonçait sa future entrée à la bourse de New York, via un Spac estimé à 900 millions d’euros…

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]