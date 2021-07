[L'instant tech] Pourquoi la start-up Sakowin croit au plasma pour la production d’hydrogène décarboné à partir de gaz fossile

Faire de l’hydrogène bas carbone… sans se passer des gaz fossiles. A l'heure ou l'électrolyse pour l'hydrogène vert domine les discours et les financements, c'est l'objectif pour le moins déroutant de la jeune start-up Sakowin, créée en 2017 à Fréjus et dont les laboratoires sont basés à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Son idée ? Utiliser du plasma basse température pour transformer directement le gaz naturel en hydrogène, sans émettre de gaz réchauffant l’atmosphère. La viabilité technique et économique du créneau doit encore être démontrée, mais alors que 95% de l’hydrogène produit dans le monde est encore issu de sources fossiles (en majorité par vaporeformage de gaz naturel), le créneau - qui se veut plus simple à mettre en place que l'électrolyse et promet de ne pas rompre avec les infrastructures gazières déjà en place - pourrait s’avérer porteur.