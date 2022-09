[L'instant tech] Pourquoi la photonique sur silicium de Scintil Photonics intéresse Bosch, Applied Materials et ITRI

Scintil Photonics, pépite française de la photonique sur silicium, gagne deux soutiens importants : celui de l’américain Applied Materials, l’un des trois plus gros équipementiers mondiaux de semi-conducteurs, et celui du taïwanais ITRI (Industrial Technology Research Institute), un partenaire de recherche clé à Taïwan de fabricants de puces, comme TSMC. Via leur fonds conjoint d’investissement Applied Ventures ITIC innovation, ils lui ont apporté 1,5 million d’euros dans le cadre d’une deuxième levée de fonds de 15 millions d’euros. Ils rejoignent ainsi l’équipementier automobile allemand Bosch, qui a profité de l’opération pour faire son entrée dans le capital de la start-up grenobloise aux cotés des investisseurs historiques Innovacom, Supernova Invest et Bpifrance. Cette technologie française prend ainsi une portée mondiale avec le soutien d’investisseurs en provenance de trois continents : Amérique du Nord, Europe et Asie.

