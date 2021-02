[L’instant tech] Pourquoi la hausse du prix du bitcoin fait aussi grimper son bilan carbone

Le prix et la popularité du bitcoin explosent. Mais sa consommation énergétique et ses impacts sur le climat suivent. Début 2021, la cryptomonnaie mobilise à elle seule 0,5% de l’électricité mondiale. L’équivalent de la production de 19 réacteurs nucléaires. Ce piètre résultat tient tout d’abord à des raisons techniques, qui obligent les mineurs de bitcoin à dépenser le plus d'énergie possible.