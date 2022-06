[L'instant tech] Pourquoi Intel et l’Espagne investissent dans une nouvelle génération de microprocesseurs

Le géant américain des puces Intel et le centre national de calcul intensif de Barcelone ont annoncé, le 1er juin, leur intention de créer un laboratoire commun. Hébergé à l’université polytechnique de Catalogne, en Espagne, il aura pour mission de développer des microprocesseurs européens pour les applications de supercalculateurs, voitures autonomes et intelligence artificielle. Le projet représente un investissement de 400 millions d'euros en dix ans, conjointement financé par Intel et le gouvernement espagnol.

