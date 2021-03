[L’instant tech] Pour la première fois, un calcul quantique est opéré par deux qubits ... à distance

L’ajout d’un qubit supplémentaire dans un calculateur quantique n’est pas chose aisée. Et pour cause : chaque nouvelle unité logique ajoute du bruit au système. "Imaginons qu’il y a trois ou quatre qubits dans un dispositif et que nous voulons faire une opération avec deux d’entre eux, illustre Severin Daiss, chercheur de l’institut allemand Max Planck, au media Physics World. Comme ils sont tous dans le même appareil, il est possible d’avoir des interférences entre ces deux qubits et les autres, qui ne devraient pas participer au calcul."