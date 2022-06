[L’instant tech] Plus sûrs et moins chers, les cobots pneumatiques veulent entrer dans les usines

« Une nouvelle ère de la collaboration homme-robot ». Pour introduire son cobot pneumatique, le groupe allemand spécialiste de l’entraînement industriel Festo n’a pas eu peur de l’emphase. Il faut dire que ce cobot, présenté en mai 2022 et disponible dans le commerce dès l’automne 2023, est une première mondiale. Pour la première fois, le bras robotique six-axes sera actionné par un système pneumatique, et non électrique ou hydraulique. C’est-à-dire que de l’air comprimé circulant dans des tuyaux fera office de muscles.

« Nous savons depuis longtemps que l’actionnement pneumatique n’est pas le plus efficace pour les applications industrielles usuelles, mais il possède un fort potentiel. Cela pourrait ouvrir la porte à de nombreuses applications nouvelles », commente Philippe Souères, chercheur au CNRS et directeur de l’équipe de robotique humanoïde Gepetto au Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (Laas), à Toulouse. Si leurs détracteurs rappellent que les robots pneumatiques manquent de précision et parfois de puissance, Festo vante qu'ils sont à la fois plus sûrs, plus sensibles et moins chers.

Améliorer la sécurité des opérateurs

