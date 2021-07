[L'instant tech] Plus résistant que le Kevlar, ce matériau ultraléger résiste aux impacts supersoniques

Une matière plus fine qu’un cheveu humain et capable d’absorber des microparticules projetées à une vitesse supersonique: voilà qui devrait pouvoir concurrencer le Kevlar. Une équipe d’ingénieurs de Caltech, du MIT et de l’ETH de Zürich décrit dans un article du 24 juin 2021, publié dans Nature materials, la conception d’un nouveau matériau nano-architecturé, léger et résistant. Les chercheurs ont calculé qu’en termes de robustesse, il serait supérieur au Kevlar et à l’acier.