[L'instant tech] Place à l’électronique étirable collée à la peau

Après l’écran souple puis l’écran enroulable, voici l’écran étirable (streatchable). Des chercheurs de Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), en Corée du Sud, en ont démontré la faisabilité, ouvrant pour la première fois la voie à une commercialisation potentielle de capteurs et autres dispositifs médicaux qui collent à la peau. Leur dispositif étirable est plus qu’un écran Oled. Il comprend aussi un capteur PPG (photoplethysmographie). Posé sur le bras, il mesure de façon optique et affiche en temps réel le rythme cardiaque, sans être altéré dans son fonctionnement par les mouvements du bras et les déformations de la peau.