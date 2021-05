[L'instant tech] Outsight, la pépite française qui veut faire émerger des champions européens du LiDAR

Outsight ouvre un nouvel horizon pour sa technologie de perception 3D par ordinateur : celui des applications de LiDAR, capteur de détection et géolocalisation au laser des objets et personnes aux alentours. La pépite française entend ainsi valoriser son savoir-faire tout en poursuivant le développement de sa « caméra 3D sémantique », qui permet non seulement de voir son environnement en 3D mais de le comprendre aussi. «La perception 3D avec LiDAR devient une tendance de fond, explique à L’Usine Nouvelle Raul Bravo, président et cofondateur de la start-up. Pas moins de cinq sociétés cotées en Bourse aux Etats-Unis sont actives sur le sujet. C’est un grand changement, qui ne nous a pas surpris. Cela devient évident sur le marché. C’est pourquoi nous avons décidé d’y aller.»