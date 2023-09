[L'instant tech] Origins, un programme de recherche sur les origines de la vie aux multiples retombées industrielles

Comprendre l'origine de la vie, détecter des astres semblables à la Terre... Lundi 18 septembre, le CNRS a officiellement lancé le programme Origins, financé à hauteur de 45,5 millions d’euros pour une période de sept ans. Ce programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR), qui s’inscrit dans le cadre du plan France 2030, «vise à développer dix-sept nouveaux outils» utiles à la recherche mais aussi à l’activité industrielle, explique Alessandro Morbidelli, directeur de recherche au CNRS spécialisé en astronomie et planétologie. Les innovations attendues doivent lever des «verrous technologiques» afin de faciliter aussi bien l'étude des exoplanètes que celle de la dynamique interne de la Terre, en passant par l'analyse d'échantillons de matière issus du système solaire. Mais aussi la transition entre la chimie organique et le vivant, le développement de l'informatique pour les simulations numériques ou encore la robotique.

[...]