[L'instant tech] «Notre objectif est de rassembler les calculs quantique et classique», estime Jay Gambetta, vice-président d’IBM Quantum

L’Usine Nouvelle. - Quels sont les prochains objectifs d’IBM dans le calcul quantique ?

Jay Gambetta. - Notre but est de progresser continuellement, au niveau matériel et logiciel, pour parvenir à faire des choses avec nos systèmes que nous ne pouvons pas faire classiquement. Je ne vais pas dire que nous y sommes parvenus à l’heure actuelle, mais nous avons progressé. Nous avons une vision de ce que nous souhaitons faire, et comment : rassembler le calcul quantique et classique. Nous avons entamé un prototype précoce de logiciel, dans le but de mêler les deux approches pour étendre ce qu’il est possible de faire avec un ordinateur quantique. Comprendre exactement comment vont fonctionner ensemble calcul quantique et classique est un défi qui va nous occuper pour les prochaines années.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]