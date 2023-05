[L'instant tech] Newcleo veut gagner la course aux SMR avec son réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb

Les mini-réacteurs nucléaires de 4e génération, capables de fermer le cycle du combustible, pourraient arriver plus vite que prévu. S'ils ne sont pas attendus avant 2040 du côté du CEA, la start-up britannique Newcleo, créée en 2021 par des Italiens, affirme être prête à construire un mini-réacteur à neutrons rapides refroidi au plomb de 30 MWe, en France, dès 2030. Elle prévoit aussi d'ouvrir une ligne de production de combustible MOX, grâce à un investissement de 3 milliards d’euros. Selon son PDG fondateur, Stefano Buono, si l'entreprise a déjà levé 400 millions d’euros et s'avère bien partie pour en lever 1 milliard supplémentaires, c’est que sa PME de 150 personnes possède un atout unique pour gagner la course.

[...]