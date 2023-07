[L’instant tech] Morfo restaure les écosystèmes avec ses drones planteurs de graines

La restauration des écosystèmes est un enjeu essentiel. Morfo, l’un des 237 lauréats du concours d’innovation piloté par le gouvernement, s'est emparé du sujet et propose une solution complète. Analyse de données, mise au point d’une capsule pour accueillir différentes variétés de graines, épandage à l’aide d’un drone, suivi de la restauration... La start-up parisienne multiplie les approches pour séduire industriels, ONG et gouvernements. Eramet, AuPlata Mining Group, et l'association brésilienne ITPA font d'ailleurs déjà partie de ses clients. Fondée en 2021, l'entreprise s’est déjà occupée de plus de 600 hectares de zones dégradées et entend passer à plusieurs milliers en 2024.

Protégées des insectes et des oiseaux

