[L'instant tech] LG Innotek développe un aimant moins gourmand de 60% en terres rares

LG Innotek, la société de composants et modules électroniques du conglomérat sud-coréen LG, a annoncé, mardi 14 septembre, avoir développé l’aimant « écologique » le plus puissant au monde, en collaboration avec l’entreprise sud-coréenne d'aimants SGI (Sunglim Group Industry). De quoi remettre en cause la suprématie mondiale de la Chine et du Japon dans ce domaine.