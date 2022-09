[L’instant tech] Les synapses de ce réseau de neurones sont infiniment plus rapides que celles d'un cerveau humain

Les connexions au sein d’un cerveau humain sont une merveille d’architecture, de vivacité et d’efficacité. Pourtant, des chercheurs du MIT sont parvenus à faire mieux. Dans un papier publié dans Science le 28 juillet, ils présentent un réseau de neurones analogique qui, en utilisant des protons plutôt que des électrons, affiche des caractéristiques hors-normes : ses synapses sont 1 000 fois plus petites que celles d’un cerveau humain… Et un million de fois plus rapides.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]