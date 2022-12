[L'instant tech] Les start-up Goggo Network et Milla testent avec Carrefour le premier service robotisé de livraison de courses en France

«Pour la première fois en France, une navette complètement autonome va pouvoir s’engager sur des axes routiers à fort trafic et sur plus de 15 kilomètres afin de relier notre magasin de Massy, près du siège, aux étudiants de Saclay.» C’est dans le prestigieux amphithéâtre de l’école Polytechnique, à Palaiseau dans l’Essonne, que le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, a inauguré son premier «drive mobile autonome». Soit un système de transport automatisé de courses via un véhicule capable de prendre la route sans conducteur.

Une première en France, pour laquelle le géant des supermarchés a travaillé avec deux start-up: l’allemande Goggo Network (dont une partie des équipes sont à Paris) pour l’architecture logicielle et l’intégration, et la française Milla Group pour la navette. De quoi tester les performances techniques et économiques de la livraison autonome, alors que la voiture autonome – lente et imparfaite en cas d'imprévu – ne s’est pas encore imposée dans le transport de passagers humains.

Simplifier l’expérience client

