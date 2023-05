[L'instant tech] Les robots, futurs alliés des soldats sur le champ de bataille

Une section d’une dizaine de soldats progresse. A une centaine de mètres de leur objectif, ils s’abritent derrière un relief naturel. La mission : neutraliser l’ennemi en face. Impossible d’avancer plus loin sans informations supplémentaires, au risque de s’exposer au feu adverse. Le chef de section ordonne le décollage de deux drones aériens. Le premier monte à une cinquantaine de mètres et agit comme une jumelle déportée. Sa caméra retransmet en direct sur le boîtier de télécommande de précieuses données : la géographie des lieux ainsi que le nombre et la position des opposants. Le second, un nanodrone ultra discret d’une dizaine de centimètres de long, ramène des images complémentaires prises à hauteur d’homme.

Puissance de feu

[...]