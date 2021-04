[L'instant tech] Les micro-organismes OGM, usines de demain

Les OGM dans les labos – Episode 2/4. Alors que dans les champs, la place des organismes génétiquement modifiés (OGM) fait débat, les modifications du génome s'épanouissent en laboratoire et visent d’autres applications. Pour cet épisode, plongée dans le monde des bactéries et des levures, qui devient un terrain de jeu pour produire des molécules d'intérêt industriel, pharmacie et cosmétique en tête.