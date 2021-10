[L’instant tech] Les aimants, premiers pas vers l’impression 4D

15 jours gratuits et sans engagement

Imprimer des aimants en 3D, c’est bientôt possible. Lors du salon 3D Print, qui se tenait les 20 et 21 octobre au Palais des congrès de Paris, la société BBFil, originaire de Heiligenberg (Bas-Rhin), a annoncé qu’elle commercialisera début 2022 une imprimante 3D capable de fabriquer des aimants, sans post-traitement. Une technologie inédite. Issue de recherches menées à l’institut du CNRS et de l’université de Lorraine Jean Lamour, cette innovation ouvre la voie à des applications bien au-delà des magnets ornementaux pour vos portes de réfrigérateur. « C’est un premier pas vers l’impression 4D », estime même le gérant de l’entreprise, Bertrand Beury.