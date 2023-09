[L'instant tech] Le supercalculateur le plus puissant du monde bientôt chez Tesla ? Le pari optimiste d'Elon Musk avec Dojo

Investir deux fois plus pour faire cent fois mieux ? C’est le pari d’Elon Musk avec «Dojo». Ce supercalculateur, dont la construction a été annoncée par la direction de Tesla le 19 juillet, va bénéficier d'un investissement de 1 milliard de dollars (940 millions d’euros) sur trois ans. L’ambition : créer le calculateur le plus puissant du monde. Et de loin. Avec 100 exaflops prévus en octobre 2024, la machine serait 100 fois plus puissante que l’ordinateur le plus performant du monde à ce jour. Elle est vouée à entraîner les modèles d'intelligence artificielle derrière le pilotage automatique de ses véhicules.

[...]