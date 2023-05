[L'instant tech] Le robot bipède, l'avenir de la logistique ?

«Tous les robots ne sont pas suffisamment robustes et fiables pour répondre à des enjeux industriels.» Alors que la start-up américaine Agility Robotics a lancé, en mars, la commercialisation de son robot bipède baptisé Digit, Jean-Pierre Gazeau, ingénieur de recherche CNRS et responsable de l'équipe RoBioSS (Robotique Biomécanique Sport et Santé), tempère les avancées du secteur, malgré «beaucoup de démonstrations probantes, comme celles de Boston Dynamics avec leurs robots Spot ou Atlas.» Les péripéties de leurs machines font régulièrement le tour du Web grâce à des vidéos décalées, fruits de tournages compliqués par les régulières chutes et pannes des robots quadrupèdes. Dans une vidéo de présentation, Agility Robotics met en scène son robot Digit transportant un carton dans un entrepôt, laissant supposer un usage principal pour les environnements logistiques. Une démonstration dont le réalisme interroge. Les robots quadrupèdes, bipèdes, voire humanoïdes peuvent-ils concurrencer les simples chariots roulants sur les usages industriels ?

Des robots bipèdes peu agiles

